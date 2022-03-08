У Києві затримали директора одного з підприємств Дніпра, якого підозрюють у державній зраді і фінансуванні тероризму. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Затриманого підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, організація фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР» групою осіб у великих розмірах, сприяння діяльності терористичної організації.

«За даними слідства, підозрюваний на виконання завдання кураторів ФСБ РФ спільно з колишніми військовими офіцерами Головного управління розвідки Міністерства оборони України контролював виконання оборонних замовлень та організував передачу відомостей про дислокацію військових частин ЗС України спецслужбам РФ», – ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.



Також чоловік налагодив постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області для забезпечення функціонування незаконних органів державної влади терористичної організації «ДНР».



Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

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