У клубі виявили понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу

Поліція розпочала кримінальне провадження через гучну вечірку 1 серпня в київському клубі в день трауру за жертвами масованої атаки ворога. Про це у суботу, 2 серпня, повідомила Національна поліція України.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці натрапили на відео, у якому зафіксовано проведення вечірки в одному з закладів Голосіївського району у день жалоби за жертвами масованої атаки ворога на Київ.

Поліцейські прибули на місце, однак двері клубу були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити. Тому поліцейські провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу. Їх доставили до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейським. Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

Затримані на вечірці у Києві



За фактом гучної вечірки розпочали кримінальне провадження за хуліганство. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 31 липня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву, застосувавши дрони та ракети. Наслідки ворожої атаки зафіксували у 27 локаціях у чотирьох районах Києва. Внаслідок атаки загинула 31 людина, серед них – 5 дітей.

1 серпня влада Києва оголосила днем жалоби за жертвами масованої російської атаки. Цього дня в місті були заборонені будь-які розважальні заходи.