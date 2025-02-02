Військовослужбовця засудили за шахрайство і присвоєння владних повноважень

У Кривому Розі військовослужбовця Збройних сил, який ошукав дружину українського захисника на понад 1 млн грн, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Привласнені гроші обвинувачений витрачав на наркотики та онлайн-казино. Про це в суботу, 1 лютого, повідомив «Судовий репортер» із посиланням на вирок Центрально-Міського райсуду Кривого Рогу.

В судовій ухвалі йдеться, що на початку серпня 2023 року дружина військовослужбовця ЗСУ отримала повідомлення, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу села Приютне на Запоріжжі. Починаючи з жовтня 2023 року дружина зниклого бійця почала отримувати виплати у розмірі останньої зарплати чоловіка.

Дізнавшись про це, друг сімʼї, також військовий, вигадав історію, що зниклий чоловік живий та перебуває у російському полоні. Зловмисник заявляв, що має впливового знайомого в Службі безпеки України й той може домовитися про викуп чоловіка потерпілої з полону і його повернення додому.

З жовтня 2023 по березень 2024 року під таким приводом зловмисник виманив у дружини військового 1 млн 196 тис. грн, які отримував на банківські картки. Згодом потерпіла запідозрила шахрайство і звернулася до СБУ.

У суді обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що приблизно з початку повномасштабного вторгнення РФ почав вживати наркотики та грати в онлайн-казино. У лютому 2023 року він був призваний на військову службу та виконував бойові завдання на території Луганської області.

«З літа 2023 року, коли обвинувачений почав систематично грати в онлайн-казино та вживати наркотики, виникла потреба в грошах. За один день міг програти до 200 тис. грн, а найбільші виграші становили до 3 млн грн. Однак він ніколи їх не переводив в готівку, а витрачав на наркотики та програвав в онлайн-казино», – ідеться в повідомленні.

Зловмисник повідомив, що був знайомий з потерпілою з дитинства, вона є хрещеною його доньки. Він також підтвердив, що вигадав легенду про впливового працівника СБУ, який допоможе у звільненні військового з полону. Від імені вигаданого працівника СБУ він листувався з дружиною зниклого бійця і переконував її переказувати гроші.

У січні 2024 року у шахрая лопнула міжхребцева грижа і відмовила нога, він лікувався, але продовжувати вживати наркотики й грати. З 2024 року обвинувачений проходить терапію в реабілітаційному центрі, після чого, за його словами, перестав вживати наркотики й грати в азартні ігри.

Потерпіла у суді повідомила, що обвинувачений відшкодував їй лише 7 тис. грн і просила призначити йому суворе покарання. Окрім основного покарання, суд ухвалив стягнути з обвинуваченого понад 1 млн грн матеріальної шкоди й 100 тис. моральної компенсації.