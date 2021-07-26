За кермом одного з мотоциклів був 16-річний п'яний хлопець

У Хустському районі у ДТП за участі двох мотоциклів загинув 17-річний хлопець. Він був за кермом Geon, який виїхав на зустрічну і зіткнувся з мотоциклом Viper, яким керував 16-річний п’яний односельчанин потерпілого.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інформація про ДТП надійшла правоохоронцям ввечері неділі, 25 липня. Аварія сталася у селі Верхній Студений Хустського району.

«З’ясувалося, що керуючи незареєстрованим мотоциклом Geon, 17-річний житель села Нижній Студений, рухаючись разом з неповнолітнім пасажиром, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мотоциклом Viper, яким керував 16-річний місцевий житель», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

17-річний водій мотоцикла Geon помер на місці ДТП, його пасажир – у лікарні. Медобстеження також проходить водій Viper, який керував мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі правоохоронці призначають необхідні експертизи для встановлення всіх обставин аварії.