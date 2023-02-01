Драгер показав стрілки «у небо»: це максимальний показник сп'яніння

У Луцьку патрульні виявили водія з 25-кратним перевищенням допустимої норми алкоголю. Зупинили його через порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські помітили в нього ознаки сп'яніння і запропонували пройти алкотест. Драгер показав стрілки «у небо»: це означає, що рівень сп'яніння чоловіка становив мінімум 5 проміле. За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Водія зупинили близько 18:00 у вівторок, 31 січня, на вулиці Зв'язківців у Луцьку. Патрульні помітили, що автомобіль в темну пору доби їхав з вимкненим ближнім світлом фар. Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що 36-річний чоловік не має права керування та взагалі ніколи не отримував посвідчення водія.

«Крім того, у керманича були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд за допомогою приладу Drager на місці події, і алкотестер показав максимальний результат – понад 5 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму у понад 25 разів. Водій з результатом погодився», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Волині.

Зазначимо, що максимальна допустима доза алкоголю для водіїв складає максимум 0,2 проміле. Рівень сп'яніння у три проміле вже, фактично, вважається смертельною дозою.

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), згідно з яким чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.