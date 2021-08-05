З 6 серпня Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького стане новим центром вакцинації від коронавірусу. Поки що щеплення робитимуть тим, хто має авіаквитки, тобто прилітає до Львова або відлітає.

«Тут використовуватимуть вакцини Pfizer та CoronaVac. У перспективі Центр буде працювати цілодобово і для усіх охочих за попередньою реєстрацією. Поки що ці моменти узгоджуються», – цитує регуонального координатора вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олега Когута прес-служба Львівського обласного центру медичної статистики.

Загалом на Львівщині працюють вже 17 центрів вакцинації населення, де щеплення від коронавірусу може зробити кожен охочий. Цього тижня вони працюють щодня – і в будні, і у вихідні.

Для вакцинації використовують препарати Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca або Moderna. Записатися на вакцинацію можна на сайті Helsi. Графік роботи всіх центрів можна переглянути в матеріалі ZAXID.NET.

Додамо, що на Львівщині першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже майже 250 тисяч людей, понад 140 тисяч пройшли повний курс вакцинації. В Україні ж загалом першу дозу отримали більше 3,8 млн людей, другу – понад 2,2 млн.