Денис Конопляник намався потрапити до Польщі через пункт «Угринів – Долгобичув»

Львівський суд скасував заборону на перетин кордону для 20-річного Дениса Конопляника з Миколаєва. У матеріалах справи йдеться, що хлопець 4 листопада 2023 року намагався перетнути пункт пропуску «Угринів – Долгобичув», оскільки їхав на навчання до Польщі. Однак інспектор сьомого прикордонного Карпатського загону Держприкордонслужби відмовив студентові у перетині кордону.

Згідно з рішенням суду, Денис Конопляник отримав дозвіл виїзду за кордон від Інгульського районного ТЦК. Він їхав на безкоштовне навчання в Поморський університет в Слупську та мав лист від ректора. Після невдалої спроби виїхати з України хлопець звернувся до суду й просив визнати протиправним та скасувати рішення про відмову у перетині державного кордону. Денис Конопляник зазначив, що прикордонник відмовився випустити його у Польщу, оскільки нібито не було всіх документів. Однак інспектор не повідомив, яких саме документів не вистачає.

Суддя Зоряна Лунь повністю задовольнила позов Дениса Конопляника, скасувала й визнала протиправним рішення прикордонників. Крім цього, сьомий прикордонний Карпатський загін сплатить понад тисячу гривень судового збору. Рішення можна оскаржити у Восьмому апеляційному адміністративному суді.