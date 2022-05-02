Зранку 2 травня у квартирі на вул. Мікльоша, 9 отруїлись чадним газом 32-річний чоловік, 30-річна жінка та дівчинка 2019 року народження. За інформацією прес-служби ЛМР, отруєння трапилося о 6:55, стан потерпілих не уточнюється.

Загалом від початку року по Львову зафіксували уже 28 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 68 людей, з них 20 дітей. Одна людина загинула.

Нагадаємо, що основною вимогою для уникнення отруєння є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення – через вікно, двері, вентиляційний канал, який має бути прочищений і з відповідною тягою. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин – тобто газові коти чи колонки тощо, – комин має бути чистим. У жодному разі в таких приміщеннях не можуть бути електричні вентилятори.

Під час усіх нещасних випадках, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати у швидку допомогу (103), пожежникам (101), газову службу (104) чи поліцію (102). Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.