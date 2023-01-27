Поліція знайшла закладки, які зловмисник вже встиг заховати під деревом

Поліція затримала 50-річного, раніше вже судимого, львів'янина під час розповсюдження наркотиків. Зловмисника схопили на гарячому, коли він робив закладки з метадоном на вул. Чукаріна, уточнила прес-служба поліції. Закладчика затримали у четвер, 26 січня.

Під час патрулювання оперативники помітили підозрілого чоловіка, який ймовірно робив закладки з наркотиками. Поліцейські вирішили перевірити його і під час поверхневого огляду у львів'янина знайшли шість згортків, обмотаних ізолентою. У згортках був метадон.

Затриманий із наркотиками 50-річний львів'янин (фото поліції)

Правоохоронці встановили особу чоловіка, виявилося, що 50-річний львів'янин вже був засуджений. Також поліцейські знайшли дві закладки, які збувач вже встиг зробити неподалік. Все вилучене скерували на експертизу.

Закладчика затримали. За розповсюдження наркотиків львів'янину загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.