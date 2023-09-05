Озера мають рекреаційне призначення

Із природоохоронного фонду міського бюджету Львова виділили 131,5 тис. на роботи для покращення технічного стану і благоустрою двох озер на вул. Рахівській – вул. Райдужній. Про це ідеться у розпорядженні міського голови Львова від 4 вересня 2023 року.

У документі зазначено, що кошти виділяються відповідно до квітневої ухвали ЛМР про річний план пріоритетного фінансування заходів з природоохоронного фонду громади і на прохання Сихівської районної адміністрації, що є замовницею робіт.

У розпорядженні не зазначено, на що саме підуть ці гроші, але в додатку до ухвали ідеться про те, що загалом роботи з благоустрою цих водойм у 2023 році коштуватимуть мільйон гривень.

У липні відбувся тендер, що стосується робіт на зазначених озерах, 20 липня ЛМР і його переможниця ФОП Луць Оксана Михайлівна підписали договір на 961,5 тис. грн. Предмет закупівлі – «руйнування та знесення будівель, земляні роботи». Роботи мають бути виконані до 1 жовтня 2023 року.

Водночас у договорі зазначено, що «обсяги закупівлі можуть бути зменшені, залежно від реального фінансування видатків».

ФОП Луць Оксана Михайлівна зареєстрована у селі Верхній Лужок на Старосамбірщині 5,5 років тому. Основний вид її діяльності – будівництво інших споруд, комплексне обслуговування об’єктів. За даними сервісу YouControl, Оксана Луць неодноразово вигравала тендери на міський благоустрій від Львівської міськради. Ця підприємиця також займається благоустроєм водойми на вул. Тернопільській у Львові, не один рік обслуговує пам’ятники у Галицькому районі Львова і фонтан на вул. Хмельницького, 56 тощо.

Два озера на вул. Рахівській – Райдужній називають ще Козельницькими озерами. Вони з’явилися орієнтовно всередині 1980-х років як відстійники для обслуговування ДБК. У паспорті водойм за 2012 рік зазначено, що ці озера мають рекреаційне призначення і до них має бути вільний доступ. Але використовувати озера за призначенням було неможливо через їхній поганий стан.

Наприкінці липня 2022 року невідомі злили в озера на вул. Рахівській – Райдужній нафтопродукти, з цього приводу міськрада звернулася в поліцію. Через забруднення озера на деякий час спустили.