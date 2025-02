У середу ввечері, 19 лютого, у Львові урочисто зустріли українські збірну, яка повернулася з «Ігор Нескорених». Це міжнародні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи військові обовʼязки. Після далекої дороги з Канади нескорених українців зустрічали на головному залізничному вокзалі Львова.

Серед учасників цьогорічних «Ігор Нескорених» – 38-річний Сергій Гордієвич з Волині. На війну пішов добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення. На Харківщині захисник отримав кульове поранення у лівий бік, одразу ж впав на спину і відчув затерпання ніг. Перед втратою свідомості ще встиг покликати на допомогу і сказати собі, що все буде добре. До тями прийшов вже у госпіталі. Відновився і тепер, попри те, що у візку, має гарні спортивні здобутки на міжнародних змаганнях.

«Я брав участь в гірськолижній дисципліні сидячи й також у веслуванні на тренажері. Нагороди, які отримав, це перша золота медаль з гірських лиж, яку я не очікував отримати. Я їхав крайнім, а приїхав першим, практично на три секунди випередивши всіх. А щодо веслування, то це трохи складніший вид спорту. Вже там таких успіхів не маю, десяте місце лише», – розповів ветеран, переможець «Ігор Нескорених» Сергій Гордієвич.

Гірські лижі Сергій Гордієвич вперше спробував лише у січні – мав три дні тренувань у Буковелі й ще кілька днів вже у Канаді з тамтешніми інструкторами. Ветеран каже – емоції після змагань у нього дуже приємні, завів нові знайомства.



«Також зустрівся з принцом Гаррі й Джастіном Трюдо, зробив фото, хоча не очікував, що вже зможу. Такі емоції бувають, мабуть, раз в житті, що ти поїхав на змагання в іншу країну, на інший континент і ще й привіз золоту медаль», – додав Сергій Гордієвич.

Зустріти Сергія на залізничний вокзал до Львова приїхали рідні та знайомі. А на змаганнях поруч з ветераном завжди були донька та дружина.

«Атмосфера була дуже дружня, така тепла енергетика, тому що ці змагання – це не просто спорт, а перемога хлопців самих над собою. Те, що роблять там хлопці, не лише мій чоловік, наша збірна, інші збірні – це неймовірні емоції. Ми підтримували не тільки своїх чоловіків, братів, сестер, посестер, друзів, а й підтримували всіх, хто змагався, намагалися відвідувати всі види спорту, де були наші учасники», – зазначила дружина Сергія Гордієвича Тетяна.

Серед учасників цьогорічних «Ігор Нескорених» і Михайло Тарасенко. На війну він пішов у 2023 році, став сапером, виконував бойові завдання на Запорізькому та Донецькому напрямках. Поранення сапер дістав улітку 2023 року під час розмінування під Роботиним. Михайлові відірвало ногу.

«У мене в складі збірної по волейболу бронзова медаль – це перша командна нагорода в історії “Ігор Нескорених” для нашої збірної в командних видах спорту. Це було круто, насправді для українців та України дуже класна підтримка в Канаді, дуже хороше ставлення. Це те, що ми бачили на вулицях кожного дня. Кожен пересічний канадець може підійти до тебе і сказати “Thank you for your service”. Це дійсно дуже класно», – розповів ветеран, учасник «Ігор Нескорених» Михайло Тарасенко.

Усі фото ZAXID.NET

Цьогоріч українську збірну представляв найбільший склад за всю історію участі — 35 ветеранів та військовослужбовців. Вони продемонстрували силу в 11 видах спорту як в літніх, так і зимових дисциплінах. У загальному медальному заліку Україна посіла третє місце з показником у 30 медалей. Переможцем стали США (55 нагород), на другій сходинці фінішувала Австралія (36 медалей). «Ігри Нескорених» відбулися у канадських Ванкувері та Вістлері. До привітань нашої збірної долучилася й «Укрпошта». Компанія випустила колекційні марки, на яких зображені усі учасники та медалісти. Колекційні марки подарували кожному учаснику української збірної, згодом вони будуть у продажу.