У Львівському палаці мистецтв відбудеться презентація мистецької збірки від «TIGOIS progect» та SUPPORT AZOV

В неділю, 30 квітня, у Львівському палаці мистецтв відбудеться презентація особливої мистецької збірки від «TIGOIS progect» та SUPPORT AZOV напередодні європейського туру містами Латвії.

Мета виставки – збір коштів для 3-ої Окремої Штурмової Бригади та легендарному полку «АЗОВ», уславленого обороною Маріуполя, повідомили організатори.

Усіх поціновувачів і колекціонерів запрошують відвідати експозицію та взяти участь у благодійному аукціоні. Виручені кошти будуть скеровані на забезпечення потреб підрозділів ЗСУ, які посилено готуються до контрнаступу.

Захід відбуватиметься під патронатом Львівської обласної військової адміністрації та сприянні дирекції Львівського палацу мистецтв.

Допомогти «АЗОВу» можна вже зараз, перейшовши за посиланням.