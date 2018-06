У Львові виступить відомий економіст-футуролог Джонатан Ветцель

Під час конференції IT Jazz, що проходитиме у Львові з 29 червня до 1 липня, відбудеться виступ економічного футуролога та директора McKinsey Global Institute Джонатана Ветцеля.

Джонатан Ветцель виступить на конференції 29 червня з доповіддю про зміни у світовій економіці «Changes in the global economy and the role of digital». Він розповість про чотири глобальні сили, які змінять світ до 2030 року: урбанізацію, технології, старіння та глобалізацію.

Основні тези доповіді Джоанатана Ветцеля:

- Фундаментальні наслідки для ринку праці, споживачів та управління суспільством має синергія цих потужних сил;

- Між 400 і 800 мільйонам людей доведеться змінити професії та географічні локації у найближчому майбутньому;

- Понад 40% всіх корпорацій, які мають прибутки понад $ 1 млрд будуть базуватись на розвиваючихся ринках;

- 100 міських кластерів генеруватимуть понад 60% світового економічного зростання;

- Понад 40% прибутків буде діджиталізовано для більшості секторів до 2030 року;

- Для компаній та урядів оптимізм, цікавість та гнучкість стануть ключовими факторами для забезпечення їх сталого успіху.

Джонатан Ветцель досліджує глобальні економічні тренди, питання урбанізації та сталого економічного розвитку, виступає радником державних і місцевих органів влади, урядів у 40 географічних локаціях у всьому світі. Окрім того, Ветцель є засновником McKinsey Китай та з 1985 року працює з Китайськими компаніями над реалізацією стратегії глобального лідерства регіону. Він називає її «the China effect» (китайський ефект), який полягає в тому, щоб бути «швидшим, дешевшим, глобальнішим». За результатами його спостережень, у 2005 році частка китайських інтернет-транзакцій складала 5% від загальносвітового обсягу. Сьогодні цей показник зріс до 42%.

Зазначимо, що конференція IT Jazz цього року фокусуватиметься на кількох напрямках: взаємодія зі структурами державного управління та інфраструктурні проекти, інвестиції та фінансування в IT. Конференція відбуватиметься з 29 червня до 1 липня у рамках міжнародного джаз-фестивалю Leopolis Jazz Fest. Організатором IT Jazz є Львівський IT Кластер.