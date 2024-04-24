ЦНАП для ветеранів облаштують на вулиці Івана Виговського, 32 у Львові

Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради уклало угоду з ТОВ «Львівський акцент» на капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вулиці Івана Виговського, 32. Зазначимо, що за цією адресою розташована 5-та міська поліклініка. На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить майже 4 млн грн. Завершити ремонт планують до 30 квітня 2025 року.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має оновити покриття підлоги й стін, встановити нові двері, відремонтувати сходи й пандус, облаштувати майданчик для колісних крісел, відремонтувати фасад будівлі. Крім цього, планують відремонтувати системи водопостачання, опалення, встановити кондиціонери та пожежну сигналізацію тощо. Гарантійний термін робіт становить десять років.

Найнижчу ціну на аукціоні запропонувало ТОВ «Опал» з Городка – 3,99 млн грн. Однак замовник відхилив пропозицію, оскільки компанія не виправила неточності у документації. Загалом за тендер змагалися сім учасників, але переможцем стало ТОВ «Львівський акцент». На аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія зареєстрована 2021 року й працює у селі Батиїв Червоноградського району. Її основним видом діяльності є будівництво. Директором та власником ТОВ «Львівський акцент» є Микола Романюк.