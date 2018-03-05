У Львові збудують десятиповерхівку для працівників СБУ

Управління СБУ у Львівській області обрало підрядника будівництва

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 12:135020

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У Львові збудують десятиповерховий житловий будинок для військовослужбовців СБУ на вул. На Нивах, 11, яка є бічною вул. Варшавської. Про це йдеться в інформації на сайті публічних закупівель Prozzorro.

У вівторок, 27 березня, відбувся аукціон з визначення підрядника будівництва. Переможцем стало ТОВ «Вестбетонбуд», яке запропонувало збудувати багатоповерхівку за 83,6 млн грн, за очікуваної вартості у майже 90 млн грн. Тепер компанія очікує рішення Управління СБУ у Львівській області про підписання контракту.

Роботи мають розпочати у квітні 2018 року, а завершити – до кінця 2020 року.

У Шевченківському районі Львова на вул. На Нивах, 11 зведуть десятиповерхівку для працівників СБУ

Відповідно до містобудівних умов та обмежень, затверджених виконкомом Львівської міськради торік, заплановане будівництво 10-поверхового багатоквартирного будинку на вул. На Нивках, 11 на ділянці, наданій управлінню СБУ у 2012 році.

Проектну документацію для управління СБУ у Львівській області розробляв ДП «Містопроект». Відповідно до проекту, заплановано збудувати трисекційний будинок із загальною житлвоою площею у 6 027 м2.

За даними аналітичної системи YouControl, по 45% у ТОВ «Вестбетонбуд» володіють брати Тарас та Назарій Глухенькі, ще 10% належить керівниці товариства Юлії Коцевич.

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