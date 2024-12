Концерт «Різдвяні хіти при свічках»

8 грудня о 19.00 усіх львів'ян та гостей міста запрошують на концерт «Різдвяні хіти при свічках» у Палаці мистецтв. Святковий настрій перед Різдвом створюватимуть легендарні композиції «Щедрик», Let It Snow, Have Yourself, А Merry Little Christmas, Last Christmas, All I Want For Christmas Is You у виконанні струнного квартету.

«Уявіть: мерехтіння тисячі свічок, чарівний струнний квартет та магія різдвяної музики. Це справжнє свято для душі! Приходьте та проведіть незабутній зимовий вечір, наповнений музикою, теплом і магією! Шампанське та солодкий подарунок – для всіх гостей!» – запрошують організатори.

Чому варто прийти:

атмосфера тисячі свічок у передчутті Різдва;

чарівний струнний квартет Львова з бездоганним звучанням;

улюблені та знайомі новорічні хіти, які гріють серце.

Квитки можна придбати за посиланням.