Країни-учасниці «коаліції дронів» створили для України фонд на 45 млн євро

Країни, що беруть участь у «коаліції дронів», створили спільний фонд для України на 45 мільйонів євро. Для цього країни-учасниці підписали Меморандум про взаєморозуміння. Про це у четвер, 11 липня, повідомляє «Європейська правда» із посиланням на заяву опубліковану на урядовому порталі Великої Британії.

Фонд має дозволити країнам-учасницям «коаліції дронів» здійснювати спільні закупівлі. Таким чином постачання безпілотників Україні відбуватиметься швидше та ефективніше. До спільного фонду вже долучилися Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція. Разом вони зобов’язалися внести до фонду 45 млн євро. Крім того, очікуються ще додаткові внески.

Коаліція планує передати Україні мільйон FPV-дронів. Крім того, країни-союзники планують передати Силам оборони розвідувальні та ударні безпілотники, а також БпЛА зі штучним інтелектом. Крім того, Україні обіцяють передати засоби протидії безпілотникам.

«У межах коаліції ми будемо шукати спільні ініціативи щодо закупівель з метою використання й розширення національних промислових потужностей», – йдеться у повідомленні.

Країни-учасниці «коаліції дронів» закликали інші країни долучитися до фінансування.

Нагадаємо, в середині червня Латвія анонсувала передачу Україні другої партії дронів у межах «коаліції дронів». За словами міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, першу партію безпілотників у межах «коаліції дронів» вже передали Україні.

Як інформував ZAXID.NET, 15 лютого 2024 року міноборони Великої Британії оголосило про створення «коаліції дронів» для України, яку очолили разом з Латвією. У межах цієї ініціативи планують поставити Україні тисячі FPV-дронів. 4 квітня прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня оголосила про передачу першої партії безпілотників у межах цієї ініціативи.