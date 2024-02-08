Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ громада спрямувала на потреби ЗСУ 1,2 млрд грн

У четвер, 8 лютого, на сесії Мукачівської міської ради депутати схвалили зміни до програм з безпеки та оборони, а також підтримки військовслужбовців у 2024 році, додатково виділивши 100 млн гривень.

Як повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога, гроші спрямували для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, підрозділу аеророзвідників «Птахи Мадяра», місцевої частини, а також на облаштування військових об’єктів.

«Зокрема, спрямовано 60 млн грн для 3-ї штурмової бригади, 23 млн – для облаштування військових об'єктів, понад 8 млн грн підрозділу безпілотників “Птахи Мадяра”, 3,4 млн грн для військового шпиталю, 4 млн грн для однієї з військових частин, де служать мукачівці. Ще понад 1 млн – для силових структур», – написав у Facebook Андрій Балога.

Нагадаємо, у грудні 2023 року з бюджету Мукачева виділили 10 млн грн на закупівлю дронів для 3-ої окремої штурмової бригади. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ громада спрямувала на потреби ЗСУ 1,2 млрд грн.