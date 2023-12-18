З початку повномасштабного вторгнення РФ Мукачівська громада виділила на потреби ЗСУ 1,2 млрд грн

На позачерговій сесії Мукачівської міської ради 18 грудня з бюджету міста виділили 10 млн грн на закупівлю дронів для 3-ої окремої штурмової бригади. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі міськради, кошти спрямували на програму з підтримки 3-ї окремої штурмової бригади, тож військові зможуть самостійно придбати дрони та інше необхідне спорядження.

За словами міського голови Мукачева Андрія Балоги, з початку повномасштабного вторгнення РФ громада виділила на потреби ЗСУ 1,2 млрд грн.

«Сьогодні Мукачево на позачерговій сесії виділило 10 млн грн на дрони для 3-ої окремої штурмової бригади, яку ми всі знаємо як «Азов». Ворог під Авдіївкою лізе, як навіжений, і хлопцям треба допомогти їх зупинити. Підтримували та будемо підтримувати наших захисників до перемоги. Це наш пріоритет та прямий обов’язок, як і всіх громад», – написав Андрій Балога у Facebook.

Нагадаємо, 3-я окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ створена з Сил спеціальних операцій полку «Азов» у січні 2023 року. Бійці бригади брали участь у звільненні Херсону й Херсонської області, а також в боях за Бахмут. У результаті бойових операцій на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової звільнили понад 20 км2 території у тому числі село Андріївка у вересні 2023 року.