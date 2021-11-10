Водій вщент розбитого ВАЗу загинув на місці

Смертельна ДТП сталася пізнього вечора 9 листопада у Березному на Рівненщині. Водій кросовера Linkoln MKC на швидкості врізався у ВАЗ, який їхав у попутному напрямку. Легковик перекинуло, його водій загинув.

Повідомлення про аварію з потерпілими надійшло до поліції близько 22:30 у вівторок, 9 листопада. Поліцейські на місці встановили, що 35-річний мешканець Березного, перебуваючи за кермом автомобіля Linkoln MKC, на вулиці Андріївській зіткнувся із задньою частиною автомобіля ВАЗ-2108, який рухався у попутному напрямку. Від удару ВАЗ, за кермом якого перебував 35-річний мешканець села Антонівка, вилетів на узбіччя і перекинувся на дах.

«Унаслідок ДТП водій ВАЗу від отриманих травм загинув на місці події. Водія Linkoln із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм головного мозку госпіталізували до реанімаційного відділення Березнівської лікарні», — повідомляє поліція Рівненської області.

У поліції також уточнили, що водій кросовера за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння. У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) у нього відібрані біологічні зразки для визначення стану сп’яніння.

Вирішується питання про повідомлення водію кросовера про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини за скоєну смертельну ДТП йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.