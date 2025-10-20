Відео з заявами Оксани Омелян поширили у соцмережах

У соцмережах опублікували відео, яке, зі слів автора, зняте в Норвегії. На ньому чоловік, який назвав себе переселенцем з України, спілкується із жінкою, яка представилась львів'янкою та заявляє, що чекає на Путіна у Львові.

Відео розмови на вулиці невідомого міста опублікували у фейсбуці в неділю, 19 жовтня. На відео жінка спочатку скаржиться, що її сусіди не отримують від влади допомогу на дітей, а згодом заявляє, що чекає Путіна у Львові.

Окрім того, Оксана Омелян стверджує, що в Україні начебто не працюють заводи, оскільки вони перебувають під контролем українського уряду.

«Заводи не працюють, тому що там є Україна. Давно не працюють. 28 завод, танковий завод виробляв все на Китай. Слухай, не говори, що в мене робиться у Львові, я добре знаю Львів», – сказала Оксана Омелян.

Автор відео запитав в Оксани: якщо прийде Росія, чи все буде добре? На що отримав відповідь, що так.

«Так, почне робити, звичайно. А що ти думаєш? Все буде робити. Але розумієш чим вони (Росія) м'якше зайдуть туди, тим краще для всіх на майбутнє. А чим більше пручаються і не пускатимуть Росію, тим гірше. Вони б**ть розвалюють дома і знищують невинних людей», – зазначила львів’янка.

На запитання автора відео, чи чекає жінка Путіна у Львові, вона відповіла ствердно. Чоловік повідомив, що живе за кордоном, оскільки Росія в нього все забрала, він втратив свій дім.

«У тебе є можливість знімати мою хату. Заплати мені бабки», – відповіла Оксана Омелян.

ZAXID.NET вдалось ідентифікувати жінку на відео. Нею виявилась 44-річна мешканка Львова Оксана Степанівна Омелян.

Відео набуло популярності у соцмережах, де користувачі критикують львів’янку за її погляди і висловлювання.