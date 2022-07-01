Повітряні сили ЗСУ застосовують всі доступні методи боротьби з агресором

Україні в умовах російської агресії потрібні сучасні системи протиракетної оборони для того, щоб ефективно протистояти ударам по українських містах. Наразі українська оборона більше зорієнтована на протистояння літакам. Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю NV.ua.

У відомстві також назвали перелік російських ракет, які на сьогодні українська система протиповітряної оборони (ППО) не здатна ефективно збивати.

«Якщо говорити про боротьбу з ракетами, то, на жаль, ми не можемо ефективно збивати летять з надзвичайно високою швидкістю: Х-22, «Кинджал», «Онікс», «Іскандер». Їх важко збивати», – зазначив він.

За його словами, повітряні сили ЗСУ застосовують всі можливі і неможливі методи боротьби, навіть нестандартні.

«Більше шансів збити крилаті і авіаційні ракети, такі як Х-101, Х-59, Х-32, «Калібр» та інші, швидкість яких близько 800 км/г. Вони теж високотехнологічні: летять по запрограмованій траєкторії, низько від землі, огинаючи рельєф місцевості, можуть літати в руслах річок, змінювати курс, заданий їм оператором на початку», – додав Ігнат.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що з такими масованими ударами противника ніхто у світі не стикався. Повітряні сили, ППО сухопутних військ та інших складових сил оборони щодня стикаються з такими викликами і намагаються шукати різні методи протидії ракетам окупантів.

«Це називається військове мистецтво, військова хитрість, нестандартний підхід. Противник нас переважає кількісно і технологічно, але ми користуємось тим, що на своїй землі, що у нас сильний бойовий дух, що нам відступати немає куди, і ми будемо шукати будь-які рішення, щоб берегти наших людей і землю від рашистської навали», – сказав він.

Ігнат наголосив, що наша протиповітряна оборона є протиповітряною, а не протиракетною.

«Протиракетна оборона – це більш потужні, сучасніші системи. Швидші ракети. Тобто для розуміння — ракета повинна збити ракету. Тактико-технічні характеристики мають бути вищими за цю ракету, яка летить на ураження наземної цілі. Власне, це системи ПРО, які сьогодні є в Польщі, Румунії і які Росія дуже не хотіла бачити близько біля себе. Вони можуть збивати саме крилаті, балістичні ракети. Нам таке озброєння було би не просто корисним, воно нам вкрай необхідне», – сказав Ігнат.

Нагадаємо, що високошвидкісними ракетами Х-22 російські війська вдарили по ТЦ в Кременчуку.