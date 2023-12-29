Засуджений до п'яти років Едуард Голюх

Рівненський міський суд засудив до 5 років в'язниці 46-річного Едуарда Голюха, з вини якого у ДТП 2018 року загинув оператор агенції журналістських розслідувань «Четверта влада» Валерій Мартинюк. Крім цього, обвинувачений виплатить потерпілим понад 800 тис. грн моральної та моральної компенсації. У прес-службі Рівненської обласної прокуратури у п'ятницю, 29 грудня, розповіли, що таксист не визнав своєї вини.

Зазначимо, що 1 червня 2018 року оператор разом з журналісткою Анною Калаур перебував у таксі, коли Едуард Голюх порушив правила дорожнього руху й зіткнувся з автобусом SETRA на вулиці Дубенській. Валерій Мартинюк від отриманих травм помер наступного дня у лікарні, а журналістка отримала травми середньої тяжкості.

«Зараз ми задоволені вироком, п'ять років позбавлення волі – це не максимальна міра покарання за цією статтею. Я хочу, щоб іншим водіям також була наука, і вважаю це покарання справедливим», – розповіла у коментарі Суспільному постраждала журналістка Анна Калаур.

За інформацією Суспільного, у Валерія Мартинюка залишилися троє дітей та дружина. Згідно з вироком, обвинувачений має сплатити матеріальну й моральну компенсацію у розмірі 862 тис. батькові та дружині оператора, потерпілій журналістці.

У прокуратурі зазначили, що Едуарда Голюха взяли під варту безпосередньо в залі суду. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.