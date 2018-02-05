У «розумному» мікрорайоні Львова відкриють дитячу лабораторію з автомоделювання та обсерваторію

На вул. Науковій для дітей відкриють клуб з автомоделювання

У Львові УДЮМК Франківського району замовила реконструкцію приміщення на вул. Науковій, 29, де у подальшому планують відкрити дитячий клуб з автомоделювання.

За підсумками закупівлі, проведеної у системі Prozzoro, керівник установи уклав угоду на проведення реконструкції приміщення, площею 130 м2 із приватним підприємцем Петром Сєнтиєм за 2,45 млн грн.

Підрядник має виконати комплекс робіт із реконструкції приміщення, зокрема підсилити стіни, відремонтувати перекриття, змонтувати на даху купол та сходи для підйому на дах, відремонтувати каналізацію, систему електропостачання, замінити вікна і двері, провести облицювальні роботи усередині та ззовні приміщення.

Відповідно до угоди, роботи мають бути виконані до кінця 2018 року. Проте замовник повідомив ZAXID.NET, що хоче отримати відремонтоване приміщення восени, на початку нового навчального року.

«Цей проект реалізується у межах створення «розумного» мікрорайону Наукова. Хочемо створити тут умови для того, щоб розвивати технічні таланти у дітей шкільного віку та щоб вони мали якісне дозвілля. У Львові є один клуб з автомоделювання, там є трек із трьома трасами. Ми захопилися цією ідеєю, проте хочемо закупити автотрек із п’ятьма трасами. На сьогодні в Україні їх є чотири: два у Києві, один у Дніпрі та один у Чернігові», - розповів керівник УДЮМКу Роман Кладько.

За його словами, у клубі школярі створюватимуть автомоделі, а потім зможуть влаштовувати перегони. На автотрек збираються витратити близько 200 тис. грн.

Окрім автомоделювання, юні дослідники зможуть відвідувати дитячу обсерваторію, яку планують влаштувати на даху клубу.

Нагадаємо, згадуване приміщення депутати Львівської міськради наприкінці 2017 року виділили для створення першої у місті наукової лабораторії для дітей.