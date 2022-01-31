Внаслідок падіння 13-річний хлопець отримав перелом ноги, двоє інших не травмувалися

У селі Богдан Рахівського району зірвався підвісний міст через річку. У момент обриву на мосту перебували троє місцевих підлітків: хлопці розгойдували міст аж поки не впали у воду. Один із підлітків отримав перелом ноги.

Про інцидент у неділю, 31 січня, повідомили мешканці села Богдан оприлюднивши фото зірваного підвісного моста в одній із місцевих популярних груп у Faceboook. Пізніше місцеві опублікували відео з камери спостереження, де видно, як троє підлітків заходять на підвісний міст, перебуваючи ближче до берега, починають по ньому стрибати, розхитувати, менше, ніж за 10 секунд підвісний міст обривається і разом з дітьми падає у річку. Це почув хтось із місцевих мешканців, які переходили міст кількома хвилинами раніше, та прибіг на допомогу. Як видно на відео, подія сталася близько 17:20. В обговоренні під дописом про падіння моста місцеві мешканці також звертають увагу на те, що міст був не розчищений від снігу та прикрашений гілками хвойних дерев, що створило додаткове навантаження.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомила речниця поліції Закарпаття Анна Дан, троє підлітків віком 13, 15 та 16 років розхитували міст, стрибали по ньому, внаслідок чого він зірвався у річку. Через падіння постраждав наймолодший 13-річний хлопець, у нього перелом ноги. Двоє інших не травмувалися. Усі — місцеві мешканці.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання батьківських обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки). Винним загрожує обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 5 років.