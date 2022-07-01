Прапор Європейського Союзу відтепер у стінах українського парламенту

У п’ятницю, 1 липня, у сесійній залі Верховної Ради України під оплески народних депутатів встановили прапор Європейського Союзу, який там тепер стоятиме поруч з прапором України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав встановлення прапора ЄС у парламенті історичним моментом.

«Історична мить! Прапор Європейського Союзу відтепер у стінах Українського парламенту Це була моя мрія. Вона здійснилась. І додам: Верховній Раді личить прапор ЄС як за кольором, так і за сенсом», – заявив він.

Крім того, присутній на сьогоднішньому засіданні президент України Володимир Зеленський, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр Денис Шмигаль підписали у Верховній Раді спільну заяву задля досягнення стратегічної мети – членства України в ЄС.

«Нам потрібно приготувати нашу країну до початку переговорів про членство в ЄС. Членство в ЄС це не геополітика, чи імплементація певної політичної волі, це особливі речі, переваги, які воно приносить кожній людині в Україні, кожній компанії, кожній державній інституції в Україні», – сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній раді. На засіданні по відеозв’язку була присутня і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє «Європейська правда».

«Багато рішень залежатиме від Верховної ради, від кожного депутата, від того, як ви, члени парламенту, готові працювати над цими рішеннями, як ви готові координувати свою роботу з урядом і дипломатами. Угода про асоціацію виконана на 63 %, 37% – це завдання для всіх нас», – зазначив він.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву (фото ОП)

Володимир Зеленський наголосив, що заява є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме – повноцінного членства у Європейському Союзі.

«І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати роки чи десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення», – зазначив президент.

За словами президента України, зараз Україна воює за свій ціннісний вибір – бути незалежною державою в сім'ї великій, вольній, новій – у сім'ї європейській.

"Українцям доводиться зі зброєю в руках захищати свою незалежність. Безпеку кожної нашої людини. Те, щоб українські ранки починалися не так, як сьогоднішній – із російського ракетного удару по Одесі та області, із численних жертв. А щоб українські ранки були такими ж мирними, як і ранки кожної столиці Європи – зараз, у XXI столітті. І я хочу, щоб усі, хто на державних посадах, сприймали свій обовʼязок працювати заради європейського вибору як боротьбу за Україну», – наголосив президент.

Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС. Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року.