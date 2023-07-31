Чоловіки викрали з сховища 380 тис. грн та банківську картку

Поліцейські затримали двох злодіїв, які викрали з відділення пошти у туристичному Славському 380 тис. грн. Про це повідомила Нацполіція Львівщини, зазначивши, що один з злодіїв влаштувався туди на роботу стажером. За даними ZAXID.NET, йдеться про відділення «Нової пошти».

Як повідомила Нацполіція Львівщини вранці 31 липня, поліцейські викрили двох чоловіків віком 19 та 25 років, які 28 липня викрали 380 тис. грн з одного із поштових відділень у курортному селищі Славське. 19-річний хлопець нещодавно влаштувався у відділення на стажування на посаду вантажника і напередодні крадіжки отримав ключі від службових приміщень. Чоловіки викрали з сховища 380 тис. грн та банківську картку. Правоохоронці не розголошують, про яке саме відділення йдеться, однак, за даними ZAXID.NET, зловмисники обікрали «Нову пошту».

Обох злодіїв затримали у Київській області, де вони переховувались від правоохоронців

25-річний чоловік раніше був оголошений у розшук за вчинення крадіжки та розбою у Київській області. Обох злодіїв затримали у Київській області, де вони переховувались від правоохоронців.

Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи.