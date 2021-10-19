У США мільярдер перебуває під слідством у справі про відмивання грошей

Федеральне бюро розслідувань США прийшло з обшуками в будинок російського мільярдера Олега Дерипаски у Вашингтоні.

Як повідомляє 19 жовтня NBC News із посиланням на представника ФБР, агенти прийшли до Дерипаски проводити слідчі дії. У якій справі вони проводяться, поки невідомо.

Nothing like an FBI raid in a DC NW neighborhood on a beautiful fall morning. @nbcnews @PoPville⁩ pic.twitter.com/KVaN0t9dxU — Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

Зазначимо, Дерипаска є нафтовим мільярдером, тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним. Він був серед двох десятків російських олігархів і чиновників, щодо яких у квітні 2018 року були накладені санкції Міністерства фінансів США.

У США він перебуває під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується у погрозах, незаконному прослуховуванні та участі у вимаганні та рекеті.