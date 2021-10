Федеральне бюро розслідувань США прийшло з обшуками в будинок російського мільярдера Олега Дерипаски у Вашингтоні.

Як повідомляє 19 жовтня NBC News із посиланням на представника ФБР, агенти прийшли до Дерипаски проводити слідчі дії. У якій справі вони проводяться, поки невідомо.

Nothing like an FBI raid in a DC NW neighborhood on a beautiful fall morning. @nbcnews @PoPville⁩ pic.twitter.com/KVaN0t9dxU