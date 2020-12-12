У світі вперше виявили понад 700 тис. хворих на Covid-19 за добу
Померло за останню добу рекордні 12 328 хворих
Світ — Юрій Братюк, сьогодні, 09:330
За минулу добу у світі вперше діагностували понад 700 тис. нових заражень Covid-19. Про це свідчать дані Worldometers.
У світі виявили рекордні 702 513 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 223 294 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знову знаходиться на 9-му місці.
Померло за останню добу рекордні 12 328 хворих.
Наразі всього в світі діагностовано 71 мільйон випадків зараження коронавірусом, 49 мільйонів хворих вилікувалися, 1 601 088 пацієнтів з Covid-19 померло.
Продовжують боротися з хворобою понад 20 мільйонів людей.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET