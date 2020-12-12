За минулу добу у світі вперше діагностували понад 700 тис. нових заражень Covid-19. Про це свідчать дані Worldometers.

У світі виявили рекордні 702 513 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 223 294 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знову знаходиться на 9-му місці.

Померло за останню добу рекордні 12 328 хворих.

Наразі всього в світі діагностовано 71 мільйон випадків зараження коронавірусом, 49 мільйонів хворих вилікувалися, 1 601 088 пацієнтів з Covid-19 померло.

Продовжують боротися з хворобою понад 20 мільйонів людей.