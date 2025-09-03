Посадовець вимагав 10 тис. доларів

У Тернополі головний інженер ЖЕКу вимагав та отримав від військовозобов’язаного 10 тис. доларів хабаря. Він переконав чоловіка, що має зв’язки в прикордонній службі і його без проблем випустять за кордон. Якщо ж ухилянт не погодиться на його пропозицію, то працівник ЖЕКу обіцяв повідомити про нього у відповідні служби, зазначили в поліції Тернопільської області.

У прокуратурі Тернопільщини розповіли ZAXID.NET, що хабар від ухилянта вимагав головний інженер одного з тернопільських колишніх ЖЕКів, а зараз – обслуговуючих підприємств. Підозрюваний дізнався, що його знайомий шукає шляхи, як можна виїхати за кордон, і запропонував свої послуги.

Під час розмови телефоном він зазначив, що пізніше повідомить дату виїзду та місце перетину кордону, але клієнт має наперед заплатити 10 тис. доларів, повідомили в прокуратурі Тернопільщини. Окрім того, чоловік проконсультував ухилянта щодо списку речей, які треба взяти з собою у мандрівку і запевнив, що прикордонники не будуть йому чинити перешкод.

Військовозобов’язаний тернополянин дав згоду і запевнив, що принесе гроші. Для передачі 10 тис. грн працівник ЖЕКу обрав свій службовий кабінет. Саме тут його затримали правоохоронці під час одержання неправомірної вигоди.



Чоловіку оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу, а саме за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди) та за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

Додамо, що за даними прокуратури Тернопільщини, з початку цього року під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільщини оголошено про підозри 13 особам в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон, щодо 6 з них справи вже скеровано до суду.