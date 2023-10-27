Хлопець навчався в училищі неподалік того місця, де сталася трагедія

У Тернополі із закинутої будівлі біля торгово-розважального центру «Подоляни» викинувся хлопець. Від отриманих травм він загинув на місці. На місце трагедії люди, які знайшли юнака, викликали медиків швидкої допомоги та правоохоронців.

Лікарі екстреної допомоги оглянули тіло юнака і констатували смерть. Правоохоронці передали загиблого в судово-медичну експертизу. Попередньо експерти підтвердили, що ознак насильницької смерті на тілі немає, передає телеканал «Тернопіль1».

Відом, що загиблий хлопець приїхав на Тернопільщину з Херсонської області. Проживав сам, усі його родичі залишилися на півдні країни. Цьогоріч юнак також вступив до другого училища у Тернополі. Заклад розташований неподалік від того місця, де трапився нещасний випадок.

Однолітки хлопця, які навчалися разом з ним, розповіли, що йому було важко адаптуватися на новому місці. Він же до вступу в училище жив в одному з інтернатних закладів області. Нічого поганого про однолітка його знайомі сказати не можуть. Водночас відзначають, що близько ніколи не спілкувалися. Хлопець не любив компаній і був самітником.

Через те, що на тілі хлопця експерти не виявили насильницьких тілесних ушкоджень, тому за попередньою інформацією йдеться про самогубство. Поліцейські внесли факт смерті хлопця в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою самогубство).