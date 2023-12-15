Тендер виграло ТОВ «Техно-Буд-Центр»

У Тернополі скасували тендер стосовно реконструкції вулиці Білецької, яка розташована паралельно до набережної Тернопільського ставу. Вартість ремонту становила 62 млн гривень. Переможцем закупівлі оголосили тернопільську фірму «Техно-Буд-Центр». Підприємство було єдиним, хто подав свою пропозицію на торги.

Тендер на реконструкцію вулицю Білецької відбувся 20 жовтня цього року. Його оприлюднив на сайті Prozorro департамент капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації. ТОВ «Техно-Буд-Центр» запропонувало відремонтувати її за понад 60 млн грн. Підприємство визначили переможцем, а угоду з ним підписали 29 листопада.

Згідно з технічними умовами освоїти кошти і провести реконструкцію вулиці фірма мала б до кінця 2024 року. За ці кошти будівельники мали б прокласти трубопроводи, лінії зв’язку та електропередач, облаштувати тимчасову та постійну стоянку для автомобілів, провести освітлення дороги та стоянки, облаштувати зарядну станцію для електромобілів, викорчувати зелені насадження, облаштувати каналізацію та вуличне відведення стічних вод, відремонтувати дорожнє покриття, нанести розмітку та встановити дорожні знаки.

Однак тендер скасували, повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на своїй сторінці в Facebook.

«Цього тижня скасовано тендер на реконструкцію вулиці Білецької у Тернополі вартістю 62 мільйони гривень. До роботи з моніторингу закупівель залучені фахівці Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області. В разі виявлення нецільового або недоцільного використання коштів, будуть вжиті заходи щодо скасування закупівель та розірвання відповідних договорів», – йдеться в повідомлення Володимира Труша.

Додамо, що вулиця Білецька, протяжністю 1,5 км, розташована паралельно до набережної Тернопільського ставу, і на ній побудована переважно елітна нерухомість.