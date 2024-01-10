Екс-заступниця генпрокурора Ольга Колінько

У Києві у середу, 10 січня, у власному помешканні знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора Ольгу Колінько. У сусідній квартирі виявили тіло її доньки Ярослави. Про це повідомило видання ZN.ua із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За інформацією видання, сусіди Ольги Колінько викликали працівників ЖЕКу через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли. У присутності поліції працівники ЖЕКу зламали двері квартири Ольги Колінько та виявили її мертвою.

71-річна Ольга Колінько багато років хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька Ярослава, яку також знайшли мертвою у сусідній квартирі.

Слідчо-оперативна група та експерти з’ясовують обставини смерті жінок.

«За попередніми даними, жінки померли в різний час – мати приблизно два місяці тому, а донька приблизно три тижні тому. Тіла жінок були передані на судово-медичну експертизу, в результаті неї встановлять причини смерті та приймуть подальші процесуальні рішення», – цитує видання «Еспресо» речницю Національної поліції Олену Бережну.

Інформацію про смерть Ольги Колінько та її доньки у поліції також підтвердили «Суспільному». За словами речниці Нацполіції, тіла обох жінок не мають ознак насильницької смерті.

Що відомо про Ольгу Колінько?

Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступниці генерального прокурора України: у 1993- 2000 роках та у 2003-2005 роках. За часів президентства Леоніда Кучми у 2001-2003 роках Ольга Колінько очолювала комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Ольга Колінько вела справи проти колишнього віцеспікера Олександра Ткаченка, екс-прем’єра Павла Лазаренка, помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза.

Також Ольга Колінько звинувачувала колишнього генпрокурора Святослава Піскуна у паралельній комерційній діяльності під час роботи на посаді. У 2005 році Святослав Піскун звільнив Ольгу Колінько.