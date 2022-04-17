Із 13 січня пільговики вже можуть користуватися картками «ЛеоКарт» у львівському громадському транспорті

Учні львівського ліцею №66 першими зі школярів централізовано отримають проїзні картки електронного квитка. Про це 17 квітня повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У Центрі обслуговування пасажирів почали друкувати учнівські картки «ЛеоКарт» для централізованої видачі через навчальні заклади. Першими серед школярів картки отримають учні ліцею №66, що на вул. Наукова, 92.

«Розпочали із друку карток для учнів ліцею №66. Всі картки будуть передані в навчальний заклад, тож школярі, які тут навчаються, зможуть незабаром отримати свої "ЛеоКарт"», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Далі друкуватимуть картки для решти навчальних закладів, які подали відповідні документи. У «Львівавтодорі» додають, що вже опрацювали всі 115 тис. поданих пакетів документів на виготовлення е-квитка. 87 тис. людей пільговиків уже отримали свої транспортні картки.

Нагадаємо, зараз користуватися електронним квитком у Львові можуть лише пільговики. Школярі та студенти зможуть користуватися е-квитком на наступному етапі. Батьки чи опікуни школярів можуть подати документи на отримання пільгової картки «ЛеоКарт», прийшовши з документами в один із пунктів видачі карток або ж подати ці документи на електронному порталі мешканця. Вартість пільгового квитка для школярів і студентів – 60 грн.