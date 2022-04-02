Президент Володимир Зеленський заявив, що, якби Україну взяли у НАТО, Альянс став би набагато потужнішим. Про це він заявив у інтерв’ю американському телеканалу Fox News, повідомила 2 квітня «Українська правда».

«НАТО не хоче приймати нас. Я вважаю, ще це помилка, тому що, якби ми приєдналися до НАТО, ми би зробили Альянс набагато сильнішим. Ми – не слабка держава. Ми не пропонуємо підсилювати нас за рахунок країн НАТО… Ми – це додаткова сила, рушійна сила. Гадаю, Україна – це важлива складова Європейського континенту», – сказав президент.

Також Зеленський додав, що, якщо Україну не приймають в НАТО, то нехай принаймні країни-члени допоможуть їй важкою зброєю. Він знову звернувся з проханням надати ракети і літаки.

«Ви не можете дати нам F-18 чи F-19 або що у вас є, дайте нам старі радянські літаки… Ось і все. Дайте їх мені в руки. Дайте мені щось, чим я можу захистити свою країну», – сказав Володимир Зеленський.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що кількість країн-членів НАТО, які схвалюють введення миротворчої місії Альянсу в Україну, зросла.

Нагадаємо, що президент постійно наголошує на тому, що Україні потрібна військова допомога НАТО. 24 березня, через місяць після того, як російські загарбники розпочали відкриту війну проти України, Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО і закликав надати Україні один відсоток їхніх танків і один відсоток літаків. Після цього британський прем'єр Боріс Джонсон заявив, що передати Україні танки й літаки є «дуже складно».