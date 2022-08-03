Fly Eye – це високотехнологічні безпілотники, що розвивають швидкість до 160 км/год.

У межах проекту «Армія дронів» в Україну надійшов перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, а також дрони DJI Matrice 300, які передадуть українським військовим на передову.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, вже у середу, 3 серпня, дрони відправлять у зону бойових дій.

«Усього на "Армію дронів" зібрали більше 751 млн гривень через платформу United24. На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate», – йдеться в повідомленні Держспецзвʼязку.

Fly Eye – це високотехнологічні безпілотники, що допомагають відстежувати дії ворога та змінювати воєнні стратегії. Дрони Fly Eye розвивають швидкість до 160 км/год. Їх можна запускати з руки, вони сумісні із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем. Це дає можливість ефективно визначати цілі.

«Я переконаний, що у майбутньому перевага армії полягатиме не у великій кількості живої сили. А в технологіях та вмінні їх використовувати. І завдяки Армії дронів наші військові доводять це щодня своїми результатами на фронті. Ми продовжимо масштабувати цей проєкт. Зараз проводимо переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками», – додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Своєю чергою, безпілотники Matrice працюють на штучному інтелекті, а їхні тепловізори, що фокусуються на цілях, можуть точно визначати потенційну небезпеку. Warmate має повністю автономну систему ураження, яка працює за концепцією «вистрілив і забув». Цей дрон може працювати по різних типах цілей: піхота, укриття, бункери або легкі схованки.

Нагадаємо, що на початку липня фандрейзингова платформа United24 оголосила про запуск проекту «Армія дронів». Це програма, за якою для потреб ЗСУ системно закуплятимуть безпілотники, ремонтуватимуть їх, а також навчатимуть пілотів ними користуватися. Загалом через платформу вже зібрали 755 млн грн. До кінця серпня планують закупити 200 дронів-розвідників.