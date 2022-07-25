Придбають 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту

«Армія дронів» поповниться 76 мультикоптерами Matrice. Придбають 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate та 20 Fly Eye. Україна підписала перші угоди на закупівлю безпілотників для «Армії дронів» на понад 260 млн грн.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, перші угоди на закупівлю безпілотників для «Армії дронів» уже підписані. Сума договорів — 260,5 млн грн.

«Це 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Вони вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку», – повідомив Федоров.

Також куплять 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, які придбали завдяки ініціативі Monobank.

«Ну і суперзірка закупівлі — 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників в світі», – додав Федоров.

Він розповів, що їх зокрема вдалося придбати завдяки внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який перерахував на «Армію дронів» понад 100 млн грн.

Нагадаємо, що на початку липня в Україні запустили проект зі збору коштів на «Армію дронів» для ЗСУ.

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