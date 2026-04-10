На днях Україна отримала нову партію ракет до Patriot

Україна отримує ракети для систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів. Нещодавно прибула нова партія боєприпасів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає «Суспільне» 10 квітня.

«Станом на зараз ракети для “петріотів” партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була», – сказав президент.

Нагадаємо, 5 квітня Володимир Зеленський заявив, що Київ готується до скорочення постачань критично необхідних батарей для систем ППО Patriot на тлі війни на Близькому Сході. Згадані системи Україна застосовує для збиття російських балістичних ракет, і вони ніколи не постачалися у достатній кількості.

Раніше, 27 березня, Washington Post писала, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для ЗСУ, на війну в Ірані. На тлі цього міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен ініціював перевірку. Того ж дня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, проте не виключив такої можливості. Згодом очільник МЗС України Андрій Сибіга розповів, що США запевнили його у відсутності планів перенаправляти зброю.

Уже 1 квітня газета Financial Time повідомила, що президент США Дональд Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні, якщо європейські союзники не долучаться до ініціативи з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.