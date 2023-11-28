Вказівник біля села Малоріченське, історична назва Кучук-Узень, червень 2019 року

У тимчасово окупованому Криму географічним назвам повернуть історичні найменування кримськотатарською мовою. Про це 28 листопада повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кримськотатарську мову використовуватимуть для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.

«Підготовка цього рішення триває на виконання “Закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”. Наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях», – йдеться у повідомленні.

Назви також змінять на дорожніх вказівниках і при виготовленні мап у комунікації з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують такі вказівники.

Нацкомісія доручила розробити відповідне рішення Уряду. Цим питанням будуть опікуватися Мінінфраструктури разом із Мінреінтеграції, постійним представником президента України в АР Крим, Меджлісом кримськотатарського народу та Інститутом національної пам’яті.

Масове перейменування населених пунктів Криму відбувалося після депортації 1944 року кримських татар та інших народів, що мешкали в Криму. Старі назви мали переважно кримськотатарське походження, нові — російське. Внаслідок перейменувань нові назви отримали понад 1300 населених пунктів Криму (понад 90% населених пунктів півострова).