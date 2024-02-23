Українські аграрії показують польським колегам ціну зерна, яке вирощують в умовах війни

У п’ятницю, 23 лютого, українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену внаслідок війни сільськогосподарську техніку. Її демонструють у пункті пропуску «Краківець-Корчова», намагаючись пояснити полякам ціну зерна, яке вирощують в Україні в умовах війни, а поляки його висипають з вагонів та вантажівок. Ініціатором акції є Всеукраїнська аграрна рада.

Голова Ради Андрій Дикун розповів, що знищену техніку привезли з різних регіонів, її підірвали на полях, обстріляли артилерією, спалили окупанти.

«За кожним комбайном чи трактором стоїть трагічна історія господарства, часом – з людськими втратами. Ми платимо надвисоку ціну за кожну зернину. Наша мета – показати польським колегам умови, в яких ми працюємо вже два роки», – пояснює ініціативу Андрій Дикун.

Учасники акції пояснюють, що від блокади кордону Польща втрачає більше, ніж Україна: 2022 року польський експорт в Україну досяг показника майже у 10 млрд доларів, а в 2023 році – 6,6 млрд доларів. Такі показники набагато перевищують український експорт до Польщі. А через блокаду кордону обидві країни втрачають мільйони доларів. Для українських малих і середніх аграріїв, що становлять 65% всього агросектору, це критична ситуація.

«Ми розуміємо, що становище польських аграріїв є важким, але не Україна в цьому винна. На світових ринках спостерігається перевиробництво зернових. Лише в ЄЄ надлишок пшениці становить 36 мільйонів тонн, а з минулорічного врожаю вона подешевшала на 25%. До цього додається величезна надлишкова пропозиція з Росії. Російський експорт зерна до Європи, за підрахунками польських колег, у другому півріччі 2023 року щомісяця збільшувався на 23%, в той час як український експорт зерна впав на 13%», – підкреслив Андрій Дикун.

Сільськогосподарські виробники з України закликають польських фермерів до діалогу та єдності, відкинувши агресивні політичні гасла, спровоковані країною-агресором. До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 22 лютого заявив, що пункти пропуску на кордоні з Україною та визначені ділянки автомобільних та залізничних доріг внесуть до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Це потрібно для того, щоб забезпечити повну пропускну спроможність на кордоні для військового транспорту і гуманітарної допомогуи, що везуть в Україну.

Нагадаємо, нещодавно громадська організація «Міжнародні автомобільні перевізники України» влаштувала дзеркальну акцію з блокування кордону. Українці перевіряють транспорт, який перетинає кордон у трьох пунктах пропуску з Польщею, і не пропускають польські вантажівки. Блокада кордону поляками триває від листопада 2023 року. Хто за цим стоїть, читайте у матеріалі «Хто стоїть за блокадою кордону. Як антиукраїнські організації в Польщі розхитують польсько-українські відносини», свіжий репортаж з кордону, читайте тут.