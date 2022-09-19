Українські військові повернулися з місії ООН у Конго для допомоги у війні з Росією
Українська миротворча місія в ДР Конго становила майже 250 осіб, частину з них вивели у березні
Контингент українських військових, який бере участь у миротворчій місії ООН у Демократичній Республіці Конго, повернувся на батьківщину для допомоги у боротьбі з російськими військами.
Жак Нджолі, який є членом парламентського комітету з питань оборони ДР Конго, сказав 18 вересня в коментарі BBC, що виведення українцями близько 250 військових стало відносно серйозною втратою для місії.
Коли в березні було оголошено про виведення українського авіаційного підрозділу, деякі дипломати попереджали, що через це місія ООН може відчувати серйозну нестачу гелікоптерів.
Як пише «Радіо Свобода», Україна мала в місії вісім гелікоптерів, що становило приблизно третину всього флоту ООН у цій країні.
ДР Конго бореться з різними групами повстанців, які базуються в густих лісах у східних регіонах африканської країни. Українські військові в 2019 році заявили, що екіпажі вертольотів Мі-24 і Мі-8 будуть вести повітряну розвідку і підтримувати наземні підрозділи ООН.
Україна вивела війська з інших миротворчих місій ООН після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому.