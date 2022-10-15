Українські захисники продовжують наносити точних ударах по позиціях окупантів на південному напрямку. В Оперативному командуванні «Південь» зранку 15 жовтня повідомили, що минулої доби Збройні сили України знищили два «Гради» окупантів, ще одну реактивну систему також пошкодили. Окрім того, розбито склад із боєприпасами, знищено 2 самохідні гаубиці «Мста-С» та один «Піон».

Загалом нашою авіацією було нанесено 13 ударів, зокрема по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння та техніки, по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереження боєзапасу.

Підтверджені втрати ворога:

18 окупантів,

2 амохідні гаубиці «Мста-С»,

2 реактивні системи залпового вогню «Град»,

1самохідна гармата 203 калібру «Піон»,

4одиниці авто-бронетехніки,

1 склад з боєприпасами в Бериславському районі на Херсонщині.

Також пошкоджено:

3 самохідні гаубиці «Мста-С»,

1 «Град»,

1 крупнокаліберну гармату «Гіацинт-Б»,

1 танк та іншу броньовану техніку.

Командування розповіло, що в деокупованих населених пунктах Херсонщини продовжуються стабілізаційні заходи, під час яких захисники виявляють арсенали зброї окупаційних військ.

«Понад півтисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган», більше ста протитанкових керованих ракет і протитанкових мін найближчим часом буде скеровано по їх власниках найкоротшим способом доставки», – запевнили в ОК «Південь».