Підрозділи ППО отримали суттєве підсилення

Допомога ЗСУ – це невпинний процес, до якого долучаються всі українці. Адже кожен розуміє: якісне оснащення впливає на ефективність. Нещодавно суттєве підсилення ЗСУ отримали завдяки поставці носимих комплектів зв’язку та управління (НКЗУ).

Благодійний фонд «Повернись живим» і Нова пошта передали підрозділам протиповітряної оборони уже чотири партії такого обладнання. Сталось це у рамках проєкту «Запакуй небо – прокачай ППО».

За словами благодійників, наразі підрозділи ЗСУ отримали усі носимі комплекти зв’язку та управління із запланованих. На що ж здатні НКЗУ та як вони ефективно можуть посилити ППО – розповідаємо у матеріалі.

Для чого потрібні НКЗУ

Носимі комплекти зв’язку та управління – просто необхідність для окремих підрозділів ЗСУ. Адже це нове ефективне обладнання допомагає швидко розгорнути резервний командний пункт у разі, якщо стаціонарний пошкодив дрон чи інша ворожа техніка. При цьому варто розуміти, що пункти управління – це мозок протиповітряної оборони, тож військовим дуже важливо оперативно відновлювати їхню роботу.

«Проблема стаціонарних командних пунктів полягає у тому, що ворог може дізнатися про їхнє розташування і завдати удар. Мобільні рухомі пункти більш захищені, але через їхній невеликий розмір існують певні обмеження у кількості робочих місць. НКЗУ забезпечують мобільність, а отже, безпеку для підрозділів протиповітряної оборони. При цьому обмежень щодо кількості робочих місць чи обладнання не існує. Їх швидше розгортати, ніж стаціонарні – потрібні хвилини, а не дні», — зазначив консультант «Повернись живим» Олексій Дубинка.

У рамках благодійного проєкту «Запакуй небо – прокачай ППО» Повітряне командування «Центр» отримало:

комплексні апаратні звʼязку – прохідні вантажівки, забезпечені всім необхідним обладнанням, технікою, захищеними видами зв'язку, щоб ефективно виконувати бойові завдання. У КАЗах є універсальні робочі місця для організації та підтримки зв’язку, але в будь-який момент їх можна застосувати як командну штабну машину.

Ці комплексні апаратні зв’язку розробили фахівці благодійного фонду «Повернись живим». КАЗи енергонезалежні, мають комфортні умови для роботи операторів. Виготовлення техніки відбувається в Україні, а вартість однієї такої апаратної зв’язку становить близько 7 мільйонів гривень.

Наразі КАЗи вже ефективно забезпечують зв’язком велику кількість підрозділів Повітряних сил.

рюкзаки мобільних вогневих груп – це фактично автономні хаби із захищеним звʼязком. Вони дозволяють екіпажам вчасно отримати накази та інші дані для виконання бойових завдань.

носимі комплекти зв’язку та управління – валізи вагою до 60 кілограмів, які легко розкладаються у мобільний командний пункт із робочими місцями для військових.

«Носимі комплекти зв’язку та управління — це валізи вагою до 60 кг, які легко розкладаються у мобільний командний пункт із робочими місцями для військових… Раніше подібного готового рішення підрозділи протиповітряної оборони не мали. Всередині цього кейсу знаходяться великі телевізори для відображення повітряної обстановки, ноутбуки, багатоканальний захищений зв’язок, мережеве обладнання, IP-телефони та інше. Це все допомагає організувати бойове чергування та ефективно збивати повітряні цілі», – підкреслила директорка з управління репутацією Нової пошти Олена Плахова.

Перший з десятків таких НКЗУ підрозділи протиповітряної оборони отримали ще у жовтні 2023 року. Вартість одного такого комплекту становить понад 1 мільйон гривень.

Запакуй небо – прокачай ППО»: що варто знати про ініціативу Нової пошти та «Повернись живим»

Носимі комплекти управління, а також комплекти зв'язку для мобільних груп, допомагають Силам ППО ефективно виконувати свої задачі, через що захисники нашого неба й самі стають пріоритетними цілями для «східного сусіда». У разі влучання Повітряні сили одразу втрачають змогу керувати системами ППО, відтак не можуть нейтралізовувати загрози в небі.

Саме тому Нова пошта спільно з благодійним фондом «Повернись живим» ініціювали проєкт «Запакуй небо — прокачай ППО». За 7 місяців разом з українцями вдалось зібрати необхідні 330 мільйонів гривень. Усі кошти спрямували на виготовлення та закупівлю обладнання для протиповітряної оборони.