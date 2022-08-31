Українці згортають позицію М777 за 75 секунд. Це майже як Формула-1
Суспільство — ZAXID.NET, 0 0
0 0
Українські артилеристи згортають позицію 155-мм гаубиці М777 за 75 секунд, хоча, за західними військовими стандартами, десятьом тренованим бійцям на це потрібно від 5 до 15 хв. Швидкість перебазування гаубиці у бойових умовах має вирішальне значення, щоб уникнути контрудару з ворожої сторони. Загалом ЗСУ отримали від США, Канади та Австралії уже 136 гаубиць М777 калібру 155 мм, які здатні вести вогонь високоточними снарядами на дальність до 40 км.
відео Frostilicus
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter