Українські артилеристи згортають позицію 155-мм гаубиці М777 за 75 секунд, хоча, за західними військовими стандартами, десятьом тренованим бійцям на це потрібно від 5 до 15 хв. Швидкість перебазування гаубиці у бойових умовах має вирішальне значення, щоб уникнути контрудару з ворожої сторони. Загалом ЗСУ отримали від США, Канади та Австралії уже 136 гаубиць М777 калібру 155 мм, які здатні вести вогонь високоточними снарядами на дальність до 40 км.

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