За скоєне водієві загрожує до 10 років тюрми

У Хустському районі 37-річний п’яний водій Opel Astra не впорався з керуванням, зачепив припаркований автомобіль, а пізніше наїхав на трьох пішоходів. Внаслідок ДТП авто перекинулося. Один із потерпілих помер на місці аварії. Водієві загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася вночі вівторка, 27 липня, у селі Іза Хустського району. «Водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням, зачепив автомобіль, що був припаркований на його смузі, після чого продовжив рух та на узбіччі здійснив наїзд на трьох пішоходів», – уточнюють у поліції.

Від отриманих травм 31-річний пішохід помер на місці аварії. Одна з потерпілих – 34-річна жінка – перебуває у лікарні. Ще одна потерпіла – 18-річна дівчина – на амбулаторному лікуванні.

Поліція затримала водія. Зараз через травми, отримані внаслідок ДТП, він теж знаходиться в лікарні під конвоєм.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР п'яним водієм, що спричнило смерть потерпілого). Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.