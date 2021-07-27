У ДТП поблизу міста Радомсько постраждали 10 людей, двоє українців померли унаслідок травм

У Польщі помер другий постраждалий у ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Nissan, що сталася у суботу, 24 липня, поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства Польщі. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на радника-посланника посольства України в Польщі Олега Куця.

За словами дипломата, про смерть чоловіка вже поінформували родичів і зараз вирішується питання транспортування тіла додому. Додамо, що раніше стало відомо про смерть унаслідок цієї аварії ще одного українця. Троє інших постраждалих громадян України перебувають у лікарнях, а ще двох уже виписали з лікарні.

Зазначається що справа перебуває на контролі посольства України у Варшаві, Генерального консульства України у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України.

Загалом у ДТП поблизу міста Радомсько десять людей отримали травми. Двоє із них – померли. За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, яка несподівано виїхала на зустрічну. Тест на алкоголь показав 4 проміле у її крові, що є великою дозою алкоголю.