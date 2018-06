Увесь цей джаз

У четвер, 27 липня, у Львові розпочнеться Leopolis Jazz Fest, міжнародний джазовий фестиваль, який щороку проходить у форматі open-air. Традиційно фестиваль проходитиме на трьох сценах: головна сцена в парку ім. Б. Хмельницького - сцена імені Едді Рознера, сцена на площі Ринок, сцена в подвір’ї палацу Потоцьких.

Фестиваль триватиме 5 днів і матиме 10 хедлайнерів, музикантів світової слави, які виступатимуть на сцені Едді Рознера. Теж традиційно послухати їх можна буде не лише у залі, а й у спеціально облаштованих у парку пікнікових зонах.

Отже, цього року хедлайнерами фестивалю будуть:

27 червня

Чарльз Ллойд та група the Marvels

Американський тенор, альт-саксофоніст і флейтист Чарльз Ллойд протягом своєї піввікової кар’єри встиг охопити безліч жанрів, серед яких постбоп, world-music, авангард та багато інших.

В березні 2018 року Чарльз Ллойд відсвяткував свій 80-річний ювілей і львівський концерт він присвятить цій події..

Джеймі Каллум

Джеймі Каллум – віртуозний піаніст та харизматичний шоумен. Його називають найуспішнішим британським джазовим виконавцем. Альбоми Каллум розійшлися по всьому світу тиражем понад 10 млн примірників.

Каллум записав свій перший альбом Heard It All Before у віці 19 років. Музикант здобув популярність, співпрацюючи з джазовим басистом Джеффом Гаскойном, який запропонував йому взяти участь в записі альбому Songs of the Summer.

Джеймі Каллум віртуозно вміє поєднувати музичні жанри, розмиваючи їх межі, унікально поєднуючи джаз, поп і рок.

28 червня

R+R=NOW

R+R=NOW об’єднує молодих музикантів однією спільною місією: створювати актуальну музику. Натхненний висловлюванням Ніни Сімон, що «творчість музиканта має бути відбитком часу, в який він творить», Роберт Глеспер запитує: «Що ми можемо зробити саме зараз?!». Відповіддю на це непросте питання і став гурт R+R=NOW (Reflect+Respond=NOW) – колектив із шести виконавців нашого покоління.

До його складу входять: Роберт Глеспер (рояль та клавішні), Крістіан Скотт Атанд Аджан (труба), Террас Мартін (вокодер, саксофон), Деррік Годж (бас), Тейлор МакФерен (синтезатори та біт бокс), Джайсон Тайсон (барабани).

Кожен музикант у R+R=NOW є андеграундною іконою і може похвалитися успішною сольною кар’єрою. Учасники гурту давно знайомі, їх пов’язують дружні стосунки, і це помітно навіть на сцені. R+R=NOW об’єдналися для туру в надії відкрити нові музичні горизонти.

Lee Ritenour and Dave Grusin feat. Melvin Lee Davis and Wes Ritenour

Співробітництво гітариста Лі Рітенура та піаніста, композитора Дейва Грусіна має довгу історію. Ще в 1986 році вони отримали разом Ґреммі за альбом Harlequin.

На фестивалі у Львові вони виступлять разом з басистом Мелвіном Лі Дейвісом та барабанщиком Весом Рітенуром. Лі Рітенур почав свою кар’єру ще в 70-х роках і з того часу він один з провідних ф'южн та джаз-гітаристів. Він записав більш ніж 40 альбомів, багато з його композицій вже стали класикою сучасного джазу.

Не менш відомий американський композитор, аранжувальник, продюсер та піаніст Дейв Грусін. Він власник багатьох нагород, у тому числі 10 премій Ґреммі та Оскара. Він відомий, як композитор, який написав музику до величезної кількості кінофільмів та телесеріалів («Тутсі», «Фірма», «Гавана» та інші).

29 червня

Ларс Даніельссон

Шведський контрабасист, бас-гітарист, віолончеліст, композитор та аранжувальник Ларс Даніельссон уже відвідував Leopolis Jazz Fest у 2016 році.

Цього разу він презентує унікальну програму, яка готується спеціально для виступу у Львові та буде виконана з Академічним симфонічним оркестром INSO-Львів.

Концерт Ларса Даніельссона буде присвячений його ювілею, адже у 2018 році музиканту виповнюється 60 років. Цікаво, що свій ювілей святкує й INSO-Львів. У 2018 році оркестру виповниться 20 років.

Ахмад Джамал

Ахмад Джамал - один з найпопулярніших композиторів і виконавців у світі. Його кар'єра охоплює понад півстоліття і сьогодні, він один з найбільш значущих джазових музикантів, що втілюють історію й еволюцію джазу.

Справжнє ім'я піаніста - Фредерік Рассел Джонс. Він народився 2 липня 1930 в Піттсбурзі. Почав грати в трирічному віці, а професійно вже виступав у 14 років. словами Стенлі Крауча, Джамал є другим за важливістю в розвитку джазу з 1945 року, після Чарлі Паркера.

Ахмад Джамал грав з різними джазовими музикантами протягом всієї своєї кар'єри, в їх числі: Джордж Хадсон, Рей Кроуфорд, Едді Калхун, Річард Девіс, Ізраель Кросбі, Джаміль Насер, Френк Гент, Ідріс Мухаммад та інші.

30 червня

Джейкоб Кольєр

23-річний Джейкоб Кольєр, підопічний знаменитого продюсера Квінсі Джонса, - зірка інтернету, співак, композитор, аранжувальник та мультиінструменталіст. Він став суперпопулярним завдяки домашнім відеороликам.

З моменту свого першого відео в 2011 році його канали в інтернеті зібрали понад 16 мільйонів переглядів на YouTube. Його дебютний альбом In My Room отримав дві премії Ґреммі.

Маріо Біонді

Маріо Біонді, чий голос нагадує знаменитого Баррі Вайта, продовжує традиції зірок «філадельфійського соулу» 70-х років і є одним з найяскравіших представників цього жанру в Європі.

Маріо Біонді уродженець Сицилії, як і багато хто з його кумирів, співати почав в церковному хорі. Свою професійну музичну кар'єру почав в кінці 80-х років, але перший альбом видав лише в 2006 році. З того часу музикант записав і випустив ще 6 успішних дисків.

У Львові Біонді представить програму, що складається з уже відомих пісень і музики з нового альбому «Brasil», реліз якого в Європі відбувся в кінці березня 2018 року. У новій роботі Маріо допомагали бразильські музиканти, зокрема, знаменитий композитор, співак і піаніст Іван Лінс, а також вже знайомий українським любителям джазу німецький трубач Тілль Брьоннер.

1 липня

Стефано Боллані

Стефано Боллані – італійський піаніст, композитор, співак і телеведучий. Napoli Trip – це студійний та концертний проект, який виник завдяки великій любові Стефано Боллані до Неаполя.

Ця любов зародилася ще в дитинстві, коли піаніст у віці одинадцяти років відкрив для себе великого італійського музиканта, яскраве джерело натхнення, Ренато Карозоне: «він грав на роялі, писав пісні, співав і це було дуже весело».

Napoli Trip – це багатогранний з групою, в якій беруть участь талановиті музиканти. Перш за все, композитор і саксофоніст Даніеле Сепе, один з найкращих виконавців неаполітанської народної музики, відкритий і наповнений життям. І разом з ним два інших великих музикантів: Бернардо Гуерра на барабанах і Венсан Пейрані на акордеоні.

Маркус Міллер

Американський джазовий мультиінструменталіст, композитор, продюсер, аранжувальник, дворазовий володар Ґреммі Маркус Міллер – один із найвідоміших сьогодні джазменів. Його ім'я очолює опитування критиків і читачів протягом трьох десятиліть.

У якості сайдмена брав участь у записі близько 500 альбомів, охоплюючи величезний спектр музичних стилів: рок (Donald Fagen, Eric Clapton), джаз (George Benson, Dizzy Gillespie, Joe Sample, Wayne Shorter, Grover Washington, Jr., David Sanborn), поп (Roberta Flack, Paul Simon, Mariah Carey), R & B (Aretha Franklin, Chaka Khan), хіп-хоп (Jay-Z, Snoop Dogg), блюз (ZZ Hill) та ін.

Він був одним із останніх, хто працював із джазовою легендою Майлзом Девісом (альбом Tutu), написав музику до культового фільму Siesta, яку виконав Майлз Девіс. Стиль, душа і професіоналізм дозволили Маркусу Міллеру досягти популярності і триматися на вершині ось уже три десятиліття.

