Ужгородська патрульна поліція склала три амдінпротоколи на нетверезого водія Hyundai, який їздив містом без увімкнених фар, ігнорував вимогу патрульних про зупинку та пропонував хабара. Загальна сума штрафу становить понад 17,6 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Закарпаття, вночі середи, 20 жовтня, правоохоронцям надійшов виклик про те, що на вулиці Баб’яка в Ужгороді нетверезий чоловік сів за кермо і намагається рушити.

На момент прибуття патрульних, автомобіль, схожий за орієнтуванням, виїжджав зі стоянки без увімкнених фар.

Вимогу про зупинку, подану проблисковими маячками та звуковим сигналом, водій проігнорував. «В'їжджаючи на АЗС, він проїхав під знаком «В'їзд заборонено», і намагався виїхати на центральну дорогу, але патрульні зупинили його за допомогою блокування. Під час спілкування із водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп‘яніння, але від огляду водій відмовився», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Закарпаття, за кермом Hyundai перебував 28-річний мешканець Ужгорода. На водія склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 (керування у стані алкогольного сп‘яніння), ч. 2 ст. 122 (керування автомобілем без використання зовнішніх освітлювальних приладів) та ст. 122-2 (невиконання водієм вимоги про зупинку) КУпАП. Загальна сума штрафів склала понад 17,6 тис. грн.