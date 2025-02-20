Російське МНС заявило, що «судно стоїть на рейді й не подає сигналів лиха»

В Азовському морі почав тонути російський суховантаж «Павел Грабовский», що перевозить 3 тис. тонн кукурудзи. Судно під прапором Панами вийшло з Ростова і прямувало до турецького Самсуна, утім отримало пробоїну неподалік від порту Азов 16 лютого. Про це повідомили пропагандистські Teelgram-канали в четвер, 20 лютого.

За даними росіян, моряки не стали посилати сигнал лиха, а лише запросили дозвіл зайти в ростовський порт Азов для того, щоб полагодити судно. Це буде можливо після того, як на азовському узбережжі буде вищим рівень води: через велику осадку суховантаж може сісти на мілину. Відомо, що на допомогу судну вийшли криголами «Капітан Демидов» і «Капітан Чудінов».

Моніторингова група Telegram-каналу «Кримський вітер» повідомляє, що наразі поруч із суховантажем перебуває буксир «Георгій Сєдов». Відстань від берега становить 10 км.

Місце розташування судна «Павел Грабовский» (Фото Telegram-каналу «Кримський вітер»)

Водночас ГУ МНС Росії в Ростовській області повідомило, що судно стоїть на рейді й не подає сигналів лиха.

Зазначимо, довжина судна «Павел Грабовский» становить 114 м, а ширина – 14 м.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року стало відомо, що біля Керченської протоки тонуть два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», які перевозили мазут. Судна почали іти під воду начебто внаслідок переламу корпусу через високі хвилі у морі. Танкери могли перевозити від 5000 до 8300 тонн нафтопродуктів.

Уже 17 грудня ще один російський танкер, що перевозив мазут, подав сигнал лиха біля порту «Кавказ» у Керченській протоці.