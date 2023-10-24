Підприємцю загрожує 425 тис. грн штрафу

В Чернівцях забудовник продав 100 квартир покупцям, але не заплатив за них податок в державний бюджет. Правопорушення виявили детективи теруправління Бюро економічних злочинів. Правоохоронці встановили, що керівник житлово-будівельного кооперативу навмисно не зареєструвався платником податку на додану вартість.

Під час розслідування детективи Бюро встановили, що підозрюваний буковинець у період з березня по вересень 2021 року під час будівництва багатоквартирного будинку не оформив належним чином усі необхідні документи. Під час продажу квартир та кількох нежитлових приміщень під магазини забудовник мав зареєструвати кооператив як платника податку на додану вартість, однак цього не зробив.

«За даними слідства, компанія передала володільцям більше сотні квартир загальною вартістю понад 42 млн гривень, але не сплатила 8,4 млн грн податків», – повідомили в теруправлінні Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області у вівторок, 24 жовтня.

Таким чином забудовник ухилився від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах. Детективи теруправління БЕБ Буковини спільно з прокурорами повідомили керівнику житлово-будівельного кооперативу про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Якщо провину забудовника доведуть в суді, то окрім повернення податкового боргу, чоловік буде змушений заплатити в розмірі до 425 тисяч гривень. Також його позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.